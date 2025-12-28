americateve

Ataque con cuchillo en Surinam deja al menos 9 muertos

PARAMARIBO, Surinam (AP) — Un ataque con cuchillo en las afueras de la capital de Surinam, Paramaribo, dejó al menos nueve personas muertas, incluidos niños, informó la policía el domingo.

Las autoridades indicaron que las víctimas, entre las que se encontraban cinco menores, eran los hijos y vecinos del atacante.

En un comunicado emitido el domingo, el Cuerpo de Policía de Surinam señaló que el sospechoso intentó atacar a los agentes que llegaron al lugar y resultó herido durante su arresto. Ahora se está recuperando en un hospital.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

