Ataque armado deja seis muertos en un pueblo de la costa central de Ecuador

Los atacantes acribillaron a las víctimas en el interior de una vivienda en el sector conocido como San Juan de las Cucarachas, una zona rural de la población de Pueblo Nuevo, agregó esa fuerza. Aún no se han establecido las identidades de los atacantes ni las causas del ataque.

El hecho se produce menos de una semana después de otro ataque en la población costera de San Vicente, donde fueron acribillados cinco pescadores, y mientras el país está sumido en una incontenible espiral de violencia generada por el crimen organizado.

En Ecuador rige un estado de excepción que permite el despliegue de militares y policías y restringe ciertos derechos como la inviolabilidad de domicilio.

Esta estrategia del gobierno ha sido cuestionada por expertos debido a que centra la solución en el uso de las fuerzas de seguridad sin atender las causas estructurales, como la pobreza y falta de atención social.

Manabí es una de las provincias más violentas de Ecuador, que registra un aumento de la violencia desde inicios de 2021 a causa de lo que las autoridades consideran disputas entre grupos delictivos locales —con estrechos vínculos con cárteles del narcotráfico de México y Colombia— por las rutas de trasiego y distribución de drogas.

La violencia criminal dejó un saldo de 9.216 muertes violentas el año pasado, más de 2.000 asesinatos por encima de los 7.063 registradas el 2024. La mayor parte se produjeron en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas.

FUENTE: AP