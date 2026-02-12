americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ataque armado deja seis muertos en un pueblo de la costa central de Ecuador

QUITO (AP) — Un ataque armado dejó el jueves al menos seis muertos y un herido en una pequeña población de la provincia de Manabí, en la costa central de Ecuador, informó la policía.

Los atacantes acribillaron a las víctimas en el interior de una vivienda en el sector conocido como San Juan de las Cucarachas, una zona rural de la población de Pueblo Nuevo, agregó esa fuerza. Aún no se han establecido las identidades de los atacantes ni las causas del ataque.

El hecho se produce menos de una semana después de otro ataque en la población costera de San Vicente, donde fueron acribillados cinco pescadores, y mientras el país está sumido en una incontenible espiral de violencia generada por el crimen organizado.

En Ecuador rige un estado de excepción que permite el despliegue de militares y policías y restringe ciertos derechos como la inviolabilidad de domicilio.

Esta estrategia del gobierno ha sido cuestionada por expertos debido a que centra la solución en el uso de las fuerzas de seguridad sin atender las causas estructurales, como la pobreza y falta de atención social.

Manabí es una de las provincias más violentas de Ecuador, que registra un aumento de la violencia desde inicios de 2021 a causa de lo que las autoridades consideran disputas entre grupos delictivos locales —con estrechos vínculos con cárteles del narcotráfico de México y Colombia— por las rutas de trasiego y distribución de drogas.

La violencia criminal dejó un saldo de 9.216 muertes violentas el año pasado, más de 2.000 asesinatos por encima de los 7.063 registradas el 2024. La mayor parte se produjeron en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Rusia desafía a TRUMP y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos

Rusia desafía a TRUMP y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos

Sentencian a cubana fugitiva 19 años por atropello mortal en Hialeah: cinco años de prisión

Sentencian a cubana fugitiva 19 años por atropello mortal en Hialeah: cinco años de prisión

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter