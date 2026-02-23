Atacante suicida detona un explosivo y mata a un policía en Moscú

MOSCÚ (AP) — Un policía murió y otros dos resultaron heridos después de que una persona no identificada detonó un dispositivo explosivo junto a un vehículo policial a primera hora del martes en Moscú, informaron las autoridades. El agresor también perdió la vida. El ataque ocurrió minutos después de la medianoche cerca de la estación de tren Savyolovsky, en el centro de la capital rusa, según la oficina del Ministerio del Interior en Moscú.