Astro de EEUU Malinin lidera tras programa corto estupendo en patinaje artístico. Carrillo avanza

MILÁN (AP) — A manera de alarde juguetón, Ilia Malinin lanzó un par de golpes hacia una cámara de televisión, sin impactarla, mientras patinaba para salir de la pista la noche del martes.

El mexicano Donovan Carrillo compite en el programa corto del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos invernales en Milán, el martes 10 de febrero de 2026 (AP Foto/Christophe Ena)
La presión de sus primeros Juegos Olímpicos parecía haber desaparecido tras una medalla de oro por equipos y un programa corto casi perfecto para comenzar la competencia masculina.

El prodigio estadounidense no dio exactamente un golpe de nocaut al resto del grupo.

Pero estuvo cerca.

El autodenominado "Dios del Cuádruple" aterrizó un par de saltos cuádruples, otro impresionante mortal hacia atrás y su característico "giro de frambuesa", acumulando 108,16 puntos y tomando una ventaja de cinco unidades sobre el japonés Yuma Kagiyama de cara al decisivo programa libre, previsto para la noche del viernes.

“En el evento por equipos, creo que tenía demasiado 'entusiasmo olímpico' por llamarlo de alguna forma. Realmente sentí que había mucha presión”, reconoció Malinin. "Estaba muy emocionado de patinar allí y realmente esto me venció".

De hecho, Kagiyama venció a Malinin en el programa corto durante la competencia por equipos el fin de semana pasado, dejando a muchos preguntándose si el gran favorito para el oro olímpico estaba dejando que la presión lo afectara. Pero se recuperó en el programa libre para derrotar al japonés Shun Sato en una cerrada batalla, asegurando un segundo oro consecutivo para Estados Unidos y dándole un impulso emocional.

"Así que al venir a este programa corto, en un evento individual, quería tomar las cosas un poco más despacio, un poco más tranquilo, y honestamente solo presionar el botón de piloto automático y ver qué pasaba", relató Malinin.

Kagiyama se anotó 103,07 puntos mientras que el francés Adam Siao Him Fa, el último patinador en vencer a Malinin hace más de dos años, fue tercero con 102,55. Pero ambos enfrentan una tarea hercúlea para alcanzarlo, dada la enorme ventaja técnica de Malinin en un programa más largo.

“Esto es deporte. Nunca sabes lo que va a pasar”, advirtió sin embargo Kagiyama.

Carrillo avanza de nuevo, en logro inédito para México

“¡Los sueños se hacen realidad”, dijo Donovan Carrillo hacia la cámara que apuntaba en dirección a su rostro, una vez concluido su programa corto.

El mexicano acababa de demostrarlo.

Carrillo, quien en Beijing 2022 se había convertido en el primer mexicano en avanzar al programa libre de unos Juegos Olímpicos de Invierno, repitió la proeza el martes.

Sumó 75,56 puntos para colocarse 23ro, apenas dentro del grupo de 24 patinadores que se deslizarán el viernes sobre el hielo milanés.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Avión espía de EEUU vuela cerca de la costa norte de Cuba en operación de vigilancia sobre la isla

Primer vuelo de deportados en 2026: Administración TRUMP regresa a LA HABANA a 170 cubanos con orden de deportación

Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

Muere en La Habana el legendario actor cubano Alden Knight, ícono de la televisión y Premio Nacional

Vuelo desde Rusia a Cuba es cancelado a última hora: el régimen admite que no hay Jet Fuel para aviones
