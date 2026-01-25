americateve

Aston Villa vence al Newcastle y mantiene presión sobre Arsenal y Man City en la Liga Premier

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Aston Villa mantuvo su improbable desafío por el título de la Liga Premier con una victoria el domingo 2-0 contra Newcastle.

El argentino Emiliano Buendia del Aston Villa celebra con sus compañeros tras anotar en el encuentro ante el Newcastle en la Liga Premier el domingo 25 de enero del 2026. (Owen Humphreys/PA via AP)
El argentino Emiliano Buendía y Ollie Watkins anotaron en cada mitad en St James' Park para llevar al Villa, que ocupa el tercer lugar, a igualar en puntos al Manchester City, que es segundo con 46 puntos.

Buendía adelantó al Villa con un disparo desde fuera del área a los 19 minutos y Watkins duplicó la ventaja al 88.

El Villa no ha ganado el título desde 1981 y hace siete años jugaba en la Championship, la segunda división inglesa. Pero bajo la dirección del entrenador Unai Emery, el club de Midlands ha sido transformado.

Está firmemente en la carrera por el título después de su 13ma victoria en sus últimos 16 partidos de liga. El City está por delante del Villa por diferencia de goles tras una victoria el sábado 2-0 contra el colero Wolverhampton.

Chelsea gana de nuevo

El Chelsea también va en la dirección correcta bajo el nuevo entrenador Liam Rosenior. Los goles de Estevao, João Pedro y Enzo Fernández sellaron el triunfo 3-1 de visitan ante el Crystal Palace.

Rosenior ha ganado cuatro de sus cinco partidos a cargo en todas las competiciones, con dos de esos triunfos siendo en la liga.

Forest alivia preocupaciones de descenso

En la parte baja de la clasificación, el Nottingham Forest logró una crucial victoria 2-0 en Brentford para reabrir una brecha de cinco puntos sobre la zona de descenso.

La victoria 3-1 del West Ham contra Sunderland el sábado vio al club londinense acercarse a dos puntos del Forest, que ocupa el 17to lugar. Pero una improbable victoria del Forest en el Brentford, que está en buena forma, aumentó sus posibilidades de supervivencia.

Igor Jesus y Taiwo Awoniyi consiguieron los goles en cada mitad para el equipo de Sean Dyche.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

