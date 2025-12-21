americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Aston Villa vence 2-1 al Man United y logra su décima victoria consecutiva

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Morgan Rogers anotó dos brillantes goles en solitario para vencer el domingo al Manchester United 2-1 y mantener al Aston Villa en la lucha por el título de la Liga Premier

Morgan Rogers del Aston Villa celebra tras el triunfo de su equipo ante el Manchester United en la Liga Premier el domingo 21 de diciembre del 2025. (Nick Potts/PA via AP)
Morgan Rogers del Aston Villa celebra tras el triunfo de su equipo ante el Manchester United en la Liga Premier el domingo 21 de diciembre del 2025. (Nick Potts/PA via AP) AP

La victoria en Villa Park el domingo fue la décima consecutiva en todas las competiciones para el equipo de Unai Emery, que se encuentra tercero en la clasificación y a tres puntos del líder Arsenal.

Rogers disparó dos veces al ángulo superior, uno a cada lado del gol de Matheus Cunha.

El centrocampista adelantó al Villa a los 45 minutos al cortar desde la izquierda. Su segundo gol llegó al 57, nuevamente curvando el balón más allá de la estirada del portero del United, Senne Lammens.

Con esta victoria, el Villa mantiene su racha positiva, ganando 11 de sus últimos 12 partidos en la liga.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

Destacados del día

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

Aparecen con vida los balseros cubanos que iban rumbo a Jamaica: desmienten rumores de crimen en alta mar

Aparecen con vida los balseros cubanos que iban rumbo a Jamaica: desmienten rumores de crimen en alta mar

Cuba alcanza su peor cifra en décadas: mortalidad infantil se dispara en 2025 y confirma colapso del sistema de salud

Cuba alcanza su peor cifra en décadas: mortalidad infantil se dispara en 2025 y confirma colapso del sistema de salud

Fallece Raúl Enríquez Zerquera, conocido actor de la TV Cubana

Fallece Raúl Enríquez Zerquera, conocido actor de la TV Cubana

Presentador cubano Frank Abel es entregado a ICE tras su arresto en Oklahoma y enfrenta posible deportación a CUBA

Presentador cubano Frank Abel es entregado a ICE tras su arresto en Oklahoma y enfrenta posible deportación a CUBA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter