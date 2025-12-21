Aston Villa vence 2-1 al Man United y logra su décima victoria consecutiva

Compartir en:









Morgan Rogers del Aston Villa celebra tras el triunfo de su equipo ante el Manchester United en la Liga Premier el domingo 21 de diciembre del 2025. (Nick Potts/PA via AP) AP

La victoria en Villa Park el domingo fue la décima consecutiva en todas las competiciones para el equipo de Unai Emery, que se encuentra tercero en la clasificación y a tres puntos del líder Arsenal.

Rogers disparó dos veces al ángulo superior, uno a cada lado del gol de Matheus Cunha.

El centrocampista adelantó al Villa a los 45 minutos al cortar desde la izquierda. Su segundo gol llegó al 57, nuevamente curvando el balón más allá de la estirada del portero del United, Senne Lammens.

Con esta victoria, el Villa mantiene su racha positiva, ganando 11 de sus últimos 12 partidos en la liga.

