Aston Villa sorprende y vence al Arsenal con un gol tardío de Emiliano Buendía

Arsenal sufrió un revés el sábado en su intento de ganar el título de la Liga Premier después de que un gol del argentino Emiliano Buendía en el tiempo de descuento sellara la victoria el sábado 2-1 del Aston Villa.

Jugadores del Aston Villa celebran el gol del argentino Emiliano Buendía en el tiempo de descuento ante el Arsenal en la Liga Premier el sábado 6 de diciembre del 2025. (AP Foto/Dave Shopland)
Villa redujo la diferencia con el líder Arsenal a tres puntos y le dio a Manchester City la oportunidad de acercarse al equipo de Mikel Arteta.

Buendía disparó al techo de la red en el quinto minuto del tiempo añadido en el Villa Park. Fue la tercera vez consecutiva que Arsenal pierde puntos fuera de casa tras empates con Sunderland y Chelsea.

Villa logró su novena victoria en los últimos diez partidos para moverse provisionalmente al segundo lugar en la clasificación.

Matty Cash adelantó al equipo de Unai Emery a los 36 minutos, pero Arsenal igualó a través de Leandro Trossard siete minutos después del inicio del complemento.

Buendía entró como suplente al 87 y resultó ser un cambio inspirador al lanzar un potente disparo que superó al portero del Arsenal, David Raya.

