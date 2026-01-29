americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Aston Villa remonta en el 2do tiempo y supera 3-2 a Salzburgo en la Liga Europa

El primer gol de Jamaldeen Jimoh-Aloba para el Aston Villa llegó a los 87 minutos y significó el triunfo de 3-2 obtenido el jueves con remontada por el conjunto inglés ante el Salzburgo, al concluir la fase inicial de la Liga Europa.

Jamaldeen Jimoh-Aloba, del Aston Villa, festeja al final del partido de la Liga Europa que el conjunto inglés ganó al Salzburgo de Austria en Birmingham, el jueves 29 de enero de 2026 (Martin Rickett/PA via AP)
Jamaldeen Jimoh-Aloba, del Aston Villa, festeja al final del partido de la Liga Europa que el conjunto inglés ganó al Salzburgo de Austria en Birmingham, el jueves 29 de enero de 2026 (Martin Rickett/PA via AP) AP

El gol de Jimoh-Aloba, de 19 años, siguió al tanto del empate, marcado por Tyrone Mings en Villa Park. Morgan Rogers inició la remontada a los 64 después de que los visitantes construyeron una ventaja de 2-0 con un gol en propia puerta de Victor Lindelof y una diana posterior de Moussa Yeo.

Sin embargo, el Villa no pudo superar al Lyon en la cima de la tabla general de 36 equipos. El equipo francés se impuso 4-2 al PAOK, que jugó con diez hombres, manteniéndose por delante del equipo de Unai Emery por diferencia de goles.

Tanto Lyon como Villa ya habían asegurado un lugar en los octavos de final en marzo.

Al igual que en la Liga de Campeones, los ocho primeros clasificados avanzan automáticamente a los octavos de final. Los equipos ubicados del noveno al vigésimo cuarto sitio entran en un repechaje a dos partidos.

El resto de los ocho primeros son: Midtjylland en tercer lugar, Real Betis, Porto, Braga, Friburgo y Roma.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Destacados del día

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

ALERTA EN LA HABANA: EMBAJADAS Y EMPRESAS ACTIVAN PLANES DE EVACUACIÓN ANTE PRESIÓN DE EE.UU.
ULTIMA HORA

ALERTA EN LA HABANA: EMBAJADAS Y EMPRESAS ACTIVAN PLANES DE EVACUACIÓN ANTE PRESIÓN DE EE.UU.

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE SE PASÓ DE LA RAYA

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE "SE PASÓ DE LA RAYA"

Congresistas del sur de Florida piden a Trump medidas más duras contra Cuba: suspender vuelos y remesas

Congresistas del sur de Florida piden a Trump medidas más duras contra Cuba: suspender vuelos y remesas

Un avión American Eagle de American Airlines pasa por la torre de control de tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor, el sábado 8 de noviembre de 2025, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin)

American Airlines dice estar "lista" para reanudar vuelos hacia Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter