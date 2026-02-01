americateve

Aston Villa pierde ante Brentford y complica su lucha por el título; Man United vuelve a ganar

Las ambiciones de Aston Villa por el título de la Liga Premier se vieron afectadas con la derrota el domingo ante un Brentford que se quedó con 10 jugadores y el que el Manchester United consiguió su tercera victoria consecutiva bajo el nuevo entrenador Michael Carrick.

Jadon Sancho del Aston Villa pelea por el balón con Mathias Jensen del Brentford en el encuentro de la Liga Premier el domingo primero de febrero del 2026. (Jacob King/PA via AP)
Jadon Sancho del Aston Villa pelea por el balón con Mathias Jensen del Brentford en el encuentro de la Liga Premier el domingo primero de febrero del 2026. (Jacob King/PA via AP) AP

Villa jugó más de la mitad del partido con un hombre extra después de que el extremo de Brentford, Kevin Schade, recibiera una tarjeta roja directa por patear a Matty Cash a los 42 minutos. En el primer minuto del tiempo de descuento de la primera mitad, Dango Ouattara anotó el gol que le dio la victoria 1-0 al Brentford.

El Villa, que es tercero, se mantiene a siete puntos del líder Arsenal, que venció el sábado 4-0 al Leeds, y estaba siendo alcanzado por un United a la alza.

Recién salido de victorias inesperadas sobre Arsenal y Manchester City, el United venció 3-2 a Fulham gracias a un gol en el cuarto minuto del tiempo de descuento por parte del suplente Benjamin Sesko en Old Trafford.

El United desperdició una ventaja de dos goles obtenida por los tantos de Casemiro y Matheus Cunha, y el mexicano Raúl Jiménez —a través de un penal— y Kevin anotaron para que el Fulham empatara brevemente.

El partido tuvo lugar después de una protesta de alrededor de 500 aficionados del United descontentos con los dueños, pero el equipo finalmente está en una posición decente en la liga —cuarto lugar— en su intento de regresar a la Liga de Campeones.

El United está cinco puntos detrás de Villa con 14 jornadas restantes.

El Man City más tarde visita al Tottenham.

También el domingo, el Crystal Palace —sin su delantero estrella Jean-Philippe Mateta que podría irse al AC Milan— empató 1-1 con un Nottingham Forest, que se quedó con diez jugadores cuando Neco Williams fue expulsado a los 45 minutos por una mano en la línea.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

