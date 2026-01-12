Aston Villa ficha al delantero de 17 años Brian Madjo del Metz en un acuerdo de 14 millones

Compartir en:









Ninguno de los clubes reveló la tarifa por Madjo. Los medios británicos y franceses informaron que el acuerdo valía 12 millones de euros (14 millones de dólares).

Madjo, quien completó la transferencia en su cumpleaños número 17, nació en el norte de Londres y ha representado a la selección sub-17 de Inglaterra.

Sin embargo, ha hecho tres apariciones en el equipo senior de Luxemburgo, todas en partidos amistosos.

Madjo se formó en la academia juvenil de Metz, firmó un contrato profesional en el verano y debutó en el equipo senior en agosto.

“Superó a todos en los U19. Sus 13 goles en 26 partidos a este nivel —cuando solo tenía 15 años— la temporada pasada significaron que Metz no quería esperar más”, dijo el entrenador de Metz, Stéphane Le Mignan en julio, según el sitio web de la Ligue 1.

Villa describió a Madjo como una “prometedora joven promesa” y lo fichó sujeto a la autorización internacional.

