Zonas rurales cercanas a frontera de California con Oregon son evacuadas por incendio forestal

En esta fotografía proporcionada por Caltrans, columnas de humo salen del incendio Head en el Bosque Nacional Klamath, en California, el martes 15 de agosto de 2023. (Roger Matthews/Catrans via AP)

“Este ha sido un incendio que se ha propagado sumamente rápido”, comentó Rachel Smith, supervisora forestal, a The Associated Press. “En cuestión de minutos, el incendio creció ayer por la tarde de apenas 50 acres (20 hectáreas) a casi 1.500 acres (607 hectáreas). Este es el tipo de crecimiento que no habíamos experimentado en nuestro bosque hasta hace unos dos años”.