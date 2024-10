Walz y Vance se enfrentarán en su primer y posiblemente único debate vicepresidencial

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Esta combinación de fotos muestra al candidato demócrata a la vicepresidencia, el gobernador de Minnesota Tim Walz, a la izquierda, en la Convención Nacional Demócrata el 21 de agosto de 2024, en Chicago, y al candidato republicano a la vicepresidencia, el senador republicano JD Vance, el 25 de septiembre de 2024, en Traverse City, Michigan. (AP Foto)

Una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research (The Associated Press-Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos) encontró que Walz gusta más que Vance, lo que potencialmente da al republicano un desafío adicional.