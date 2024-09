Walz asiste al partido de fútbol universitario Michigan-Minnesota antes de debate con Vance

Trump celebró un mitin el sábado en Wisconsin, y también se dirigía a asistir a un partido de fútbol americano colegial, el partido en horario de máxima audiencia entre Georgia y Alabama en Tuscaloosa. El equipo de campaña de Harris lanzó un nuevo anuncio aludiendo a la posibilidad de realizar un segundo debate presidencial, que se transmitirá durante el partido y pone en aprietos a Trump. Harris ha dicho que volvería a debatir mientras que Trump ha descartado esa posibilidad.

