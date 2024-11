Votantes de California aprueban iniciativa para tipificar como delitos graves algunos robos

Los opositores, incluidos líderes estatales demócratas y grupos de justicia social, dijeron que encarcelará desproporcionadamente a personas pobres y a aquellas con problemas de consumo de sustancias en lugar de apuntar a los líderes de pandillas que contratan grandes grupos de personas para robar mercancías para su reventa en internet. La iniciativa también eliminará fondos para drogas y salud mental que provienen de ahorros por encarcelar a menos personas.

“Los votantes querían soluciones, pero les vendieron una promesa falsa”, dijo Tinisch Hollins, director ejecutivo de la coalición que fue co-autor de la ley de 2014. “Con esta iniciativa aprobada y potencialmente amenazando cientos de millones de dólares para estabilizar esos programas, estaremos mucho peor que antes”.

Esto aumentaría el salario mínimo a 18 dólares por hora para 2026, desde la tasa actual de 16 dólares por hora para la mayoría de las personas. Era demasiado pronto para determinar el resultado la mañana del miércoles.

Los trabajadores de restaurantes de comida rápida ya recibieron un aumento salarial este año a al menos 20 dólares por hora, y algunos trabajadores de la salud ahora ganan un mínimo de 23 dólares por hora.

Si se aprueba, California tendría el salario mínimo estatal más alto del país. En 2016 se convirtió en el primer estado en aprobar un salario mínimo de 15 dólares por hora. Alrededor de 40 ciudades y condados ya tienen salarios mínimos más altos que la tasa estatal, y seis de ellos requieren mínimos por encima de 18 dólares por hora a partir de este año.

Hawai aprobó una ley en 2022 que eleva su salario mínimo a 18 dólares la hora para 2028.

Los proponentes de la medida de California estiman que beneficiaría a 2 millones de trabajadores, incluidos empleados de hoteles y tiendas de comestibles. Los opositores dicen que aumentaría los costos, llevaría a impuestos más altos y empujaría a las empresas a recortar empleos.

Los votantes de California aprobaron un plan para pedir prestados 10.000 millones de dólares para diversos programas climáticos, la mayor inversión del estado hasta la fecha en la lucha contra el cambio climático.

La mayor parte del dinero, 3.800 millones de dólares, se destinará a mejorar los sistemas de agua potable y a prepararse para sequías e inundaciones. Los programas de preparación para incendios forestales recibirán 1.500 millones, mientras que 1.200 millones se destinarán a combatir el aumento del nivel del mar.

El resto se dividirá entre programas sobre parques y recreación al aire libre; calidad del aire; preparación para el calor extremo; protección de la biodiversidad; y sostenibilidad de granjas y ranchos.

Los proponentes de la medida dicen que ayudará al estado a prepararse mejor para un clima cambiante y amenazas crecientes de incendios forestales, contaminación del agua y calor extremo.

“Los californianos están tomando la iniciativa, eligiendo invertir ahora en soluciones climáticas para protegernos de incendios e inundaciones, construir un futuro más resiliente y preservar los recursos icónicos de California que hacen especial a nuestro estado”, dijo Liz Forsburg Pardi, directora de políticas de California en The Nature Conservancy, en un comunicado.

Pero los que se oponen a la medida señalaron que el bono es la forma más costosa de pagar por programas que podrían haber sido financiados a través del presupuesto estatal.

“Los votantes de California están justamente preocupados por el agua limpia y la mitigación de incendios forestales, pero estos son problemas porque el Congreso y el gobernador han fallado en financiar adecuadamente estas prioridades importantes en el presupuesto, mientras gastan (o desperdician) dólares de los contribuyentes en otras cosas”, dijo Susan Shelley, portavoz de la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis, en un comunicado.

Su amortización costará a los contribuyentes unos 16.000 millones de dólares, en cuotas anuales de 400 millones.

Esto cambiaría la Constitución del estado para prohibir el trabajo forzoso en cualquier forma. La constitución actualmente lo prohíbe excepto como castigo por un crimen. Era demasiado temprano para determinar el resultado la mañana del miércoles, pero el vecino Nevada aprobó una medida similar.

Esa excepción se ha convertido en un objetivo de los defensores de la justicia criminal preocupados por las condiciones laborales en las prisiones. Las personas encarceladas a menudo reciben menos de un dólar por hora para combatir incendios, limpiar celdas y hacer paisajismo en cementerios.

La iniciativa está incluida en un paquete de propuestas de reparaciones introducidas por los legisladores como parte de un esfuerzo por redimirse y ofrecer reparación por una historia de racismo y discriminación contra los californianos negros.

Varios otros estados, incluidos Alabama, Oregon, Tennessee y Vermont, han aprobado en años recientes enmiendas constitucionales que eliminan las excepciones de esclavitud y servidumbre involuntaria.

