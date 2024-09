"Vivo una mentira": migrantes embarazadas luchan por sobrevivir en calles de una ciudad de Colorado

Ivanni Herrera durante una entrevista en un parque el viernes 18 de mayo de 2024 en Aurora, Colorado. (AP Foto/Jack Dempsey) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Ivanni Herrera sostiene a su bebé Milan Guzmán durante una entrevista en un parque el viernes 18 de mayo de 2024 en Aurora, Colorado. (AP Foto/Jack Dempsey) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manuel Rodríguez, a la izquierda, y Dylan Guzmán juegan en un parque el viernes 18 de mayo de 2024 en Aurora, Colorado. (AP Foto/Jack Dempsey) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Emily Rodríguez, a la izquierda, e Ivanni Herrera durante una entrevista en un parque el viernes 18 de mayo de 2024 en Aurora, Colorado. (AP Foto/Jack Dempsey) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Moisés Didenot, un migrante venezolano, participa junto con otros residentes latinoamericanos para hablar en contra de las denuncias de actividad criminal en su complejo de apartamentos en Aurora, Colorado, el 3 de septiembre de 2024. El suburbio de Denver ha rechazado las solicitudes de ayuda a migrantes, pero aun así vienen, atraídos por el menor costo de vida y la comunidad de habla hispana. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Varias personas, incluidos algunos migrantes latinoamericanos, se manifiestan el 3 de septiembre de 2024 y afirman que los venezolanos en Aurora, Colorado, están siendo representados injustamente como criminales. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.