Vistazo a los deportados en el avión que partió hacia Sudán del Sur desde EEUU

No estaba claro por qué sería llevado a Sudán del Sur o más allá, siendo que México está al sur de Estados Unidos y ambos países comparten una extensa frontera.

El Departamento de Seguridad Nacional dice que el vuelo incluía a dos hombres de Cuba: Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez Quiñones.

Registros judiciales de Florida muestran que Arias Hierro, ahora de 46 años, pasó 15 años en una prisión estatal después de ser declarado culpable de robo, secuestro y hacerse pasar por un agente. Funcionarios de Seguridad Nacional dicen que también fue declarado culpable de homicidio y robo a mano armada, pero registros en el condado Miami-Dade no incluían eso.

El abogado de oficio que lo defendió por última vez en 2024 no respondió a un correo electrónico ni a una llamada telefónica para solicitarle sus comentarios. Arias Hierro pasó a custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) este mes.

Por el momento no había más información disponible sobre Rodríguez Quiñones.

El único hombre de Sudán del Sur en el vuelo era Dian Peter Domach, de 33 años. En 2013 fue declarado culpable de robo, por lo que fue sentenciado a entre 8 y 14 años de prisión; y también fue declarado culpable de posesión de un arma mortal por una persona a la que se le había prohibido tener armas, cargo por el que fue sentenciado a entre 6 y 10 años. Esas sentencias debían cumplirse en forma consecutiva. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que Domach también fue declarado culpable de conducir ebrio.

Mientras estaba en prisión, fue declarado culpable del cargo de "agresión por una persona recluida" y sentenciado a entre 18 y 20 meses adicionales. Según el Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska, Domach fue liberado bajo "libertad condicional discrecional" el 2 de mayo, y las autoridades de inmigración lo arrestaron seis días después.

Los registros indican que se representó a sí mismo en la apelación y en el caso más reciente de agresión en la cárcel.

Uno de los dos deportados que han sido sentenciados a cadena perpetua es Thongxay Nilakout, de 48 años, oriundo de Laos. Fue declarado culpable de matar a una turista alemana y herir a su esposo en 1994, cuando él tenía 17 años. La pareja estaba visitando un mirador turístico popular al este de Los Ángeles durante un viaje para ver a su hija.

Nilakout fue sentenciado a cadena perpetua, pero fue liberado en 2023 después de que su caso fuera revisado, luego de un fallo de la Corte Suprema federal que decía que las sentencias de cadena perpetua obligatorias para menores eran inconstitucionales.

Las autoridades de inmigración lo arrestaron en enero.

Kyaw Mya, un hombre de Myanmar que vivía en Iowa, fue declarado culpable de abusar sexualmente de un niño menor de 12 años y sentenciado a 10 años de prisión, según el Departamento de Seguridad Nacional. El ICE lo arrestó en febrero.

Un abogado de Mya no respondió a las llamadas telefónicas para solicitarle comentarios.

Nyo Myint, otro birmano deportado, vivía en Lincoln, Nebraska. En 2017 fue acusado de agredir sexualmente a una mujer de 26 años con "capacidad mental disminuida", la cual acabó embarazada. La hermana de la mujer indicó que la capacidad mental de la víctima era igual a la de un niño de 3 años y que Myint le había dicho que él era el padre del niño.

Una declaración jurada de arresto presentada por la policía señaló que Myint admitió haber tenido relaciones sexuales con la mujer al menos dos veces, dijo que la conocía desde 2003 y sabía que había asistido a una escuela para niños con discapacidades mentales. Él reconoció que cometió un error y sintió que estaba mal tener relaciones sexuales con ella.

Fue sentenciado a entre 12 y 14 años de prisión en 2020, pero salió bajo libertad condicional en mayo de 2023. El ICE se hizo cargo de la custodia de Myint en febrero.

Nathan Sohriakoff recuerda haber defendido a Myint en el caso de Nebraska y haberse comunicado con él a través de intérpretes. No había oído que formara parte del grupo de deportados, al que funcionarios del gobierno de Trump llaman "monstruos bárbaros".

"Era un hombre pequeño, muy delgado. No hablaba ni una palabra de inglés y no se resistió a los cargos", expresó Sohriakoff. "No recuerdo haber sentido que era peligroso. Mi sensación general sobre él era que también estaba limitado en su capacidad, a nivel cognitivo, pero no al grado de que yo haya sentido que él fuese incapacitado".

El Departamento de Seguridad Nacional dice que el vuelo incluía a un hombre vietnamita, Tuan Thanh Phan. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y agresión en segundo grado, y sentenciado a 22 años de prisión. El ICE lo arrestó este mes. ____

La periodista de The Associated Press Margery Beck en Omaha, Nebraska, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press