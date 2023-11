Vistazo a los 5 republicanos que estarán en el 3er debate presidencial y a los que no irán

ARCHIVO - La exembajadora de Estados Unidos ante la ONU Nikki Haley, izquierda, habla junto al gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante un debate por la candidatura republicana a la presidencia el 27 de septiembre de 2023, en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, en Simi Valley, California. (AP Foto/Mark J. Terrill, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.