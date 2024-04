Vigilia recuerda a los 13 fallecidos en el tiroteo en la Escuela Secundaria Columbine hace 25 años

Tim Hernandez abraza a Kallie Leyba mientras la exlegisladora de Arizona Gabby Giffords (segunda por la derecha) abraza a Anne Marie Hochhalter, durante una vigilia con motivo del 25to aniversario de un letal tiroteo masivo en la Escuela Secundaria Columbine, el 19 de abril de 2024, en Denver. (AP Foto/Jack Dempsey) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.