Veteranos estadounidenses de origen asiático comparten sus historias de la guerra en Vietnam

Ese temor no hizo más que fortalecer su convicción y determinación de ser el mejor soldado posible, dijo.

“Quería ser aceptado como cualquier otra persona, no necesariamente como chino o asiático o, ya sabes, de alguna parte particular del país, sino simplemente ser yo mismo”, expresó Fong. No quería ser visto como ninguno de los estereotipos racistas sobre los chinos que escuchó mientras crecía.