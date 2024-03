Venezuela detuvo a un gerente local de Chevron en medio de la represión contra críticos del gobierno

Esta fotografía sin fecha de 2024, cortesía de la familia de Alejandro González, lo muestra en Denver, Colorado. El expiloto de avión de combate venezolano encarcelado en Venezuela en febrero de 2024 en relación con una investigación del gobierno venezolano contra una destacada abogada de derechos humanos es un empleado de la firma petrolera estadounidense Chevron, según supo The Associated Press. (Familia de Alejandro González, vía AP)

“No puedo dejar de pensar que todo es una pesadilla y que no está ocurriendo de verdad”, dijo Alexandra González, la mayor de las tres hijas de González, en una entrevista desde su casa en España. “No supimos más nada de él. No sabemos cómo está. No hemos hablado con él y no ha tenido acceso a sus abogados”.