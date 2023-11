Venezuela detiene a estadounidense apenas días después de relajamiento de sanciones

Savoi Wright, ciudadano estadounidense detenido en Venezuela el 24 de octubre de 2023. Foto suministrada por Erin Stewart y Moizeé Stewart. (Erin Stewart/Moizeé Stewart via AP)

El arresto de Savoi Wright el 24 de octubre, que no había sido reportado anteriormente, se ha convertido en el más reciente punto de fricción entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro que según críticos debe llevar al retorno de las sanciones.

Pero lo único que quiere la familia de Wright es que el empresario de 38 años de edad regrese a casa. Saben muy poco sobre las circunstancias de su arresto. No se han presentado cargos penales, no se le ha permitido reunirse con un abogado y el gobierno venezolano no ha revelado dónde está detenido.