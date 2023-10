Venezolanos que solicitan estatus legal temporal en EEUU se sienten aliviados

Ana Merino toma la mano de su esposo, Víctor Macedo, mientras recuerda las amenazas de muerte que recibieron en Venezuela por ser opositores políticos del gobierno socialista, el miércoles 27 de septiembre de 2023 en Davie, Florida. La familia Macedo cruzó la frontera sur de Estados Unidos hace casi dos años y recientemente calificó para un estatus legal temporal. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

Deisy Mori recibe un abrazo de su hija Abril después de recordar los días que pasó presa por haber participado en manifestaciones callejeras de opositores políticos en Venezuela, el miércoles 27 de septiembre de 2023 en Davie, Florida. Su familia pasó por más de seis países y cruzó la selva del Darién para llegar a Estados Unidos. La pareja y su hija de siete años cruzaron la frontera de Estados Unidos con México hace más de un año y se entregaron a las autoridades. Recientemente calificaron para un estatus legal permanente (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

Caren Añez posa para una fotografía en su apartamento el miércoles 27 de septiembre de 2023, en Orlando, Florida. Añez y su familia, de Venezuela, buscan ser beneficiados con un estatus de protección temporal que podría ayudarlos a obtener un permiso de trabajo y evitar una deportación. (AP Foto/John Raoux) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Víctor Macedo, su esposa Ana Merino, y su hija Sonia, están sentados en el cuarto de su hijo el miércoles 27 de septiembre de 2023, en Davie, Florida. Después de recibir amenazas de muerte por ser opositores políticos del gobierno socialista, la familia dejó todo lo que tenía y salió de Venezuela, primero a España y luego a Estados Unidos. Llegaron al sur de la Florida en busca de paz y una mejor calidad de vida, hace casi dos años. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

Deisy Mori y su hija Abril, sentadas cerca de su casa en Davie, Florida, el miércoles 27 de septiembre de 2023. Mori y su esposo salieron de Venezuela hace cinco años, después que paramilitares encapuchados ingresaron a la fuerza a su casa y los amenazaron de muerte por haber participado en manifestaciones callejeras en reclamo de elecciones libres y libertad de expresión. Ella estuvo presa y su esposo hospitalizado por heridas. La familia llegó a Estados Unidos hace más de un año y recientemente cumplió con los requisitos de un anuncio del gobierno del presidente Joe Biden para solicitar un estatus legal temporal. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

Víctor Macedo sujeta a su hija Sonia en su casa de Davie, Florida, el miércoles 27 de septiembre de 2023. La familia cruzó la frontera de Estados Unidos con México hace casi dos años y desde entonces vive en el sur de la Florida con el apoyo de familiares y amigos. Recientemente calificaron para un estatus legal temporal. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.