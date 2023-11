Uruguay consigue el primer préstamo del BM atado a metas ambientales

ARCHIVO - Hombres pescando en el río Uruguay cerca de los muelles que alguna vez fueron utilizados por la histórica planta procesadora de carne anglosajona para exportar carne vacuna a todo el mundo, en Fray Bentos, Montevideo, Uruguay, 6 de julio de 2015. El Banco Mundial anunció el 17 de noviembre de 2023 que dará un préstamo a Uruguay que vincula las condiciones de financiación con la reducción de emisiones de gas metano en el sector ganadero. (AP Foto/Matilde Campodonico, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.