Una tribu veta a la gobernadora de Dakota del Sur de su reserva por comentarios sobre la frontera

ARCHIVO - La gobernadora republicana de Dakota del Sur Kristi Noem escucha a la presidenta de la tribu siux de Standing Rock Janet Alkire, que no aparece, durante una ceremonia tribal de banderas el miércoles 10 de enero de 2024 en el Capitolio del Estado en Pierre, Dakota del Sur. Una tribu de Dakota del Sur vetó a Noem de la reserva de Pine Ridge tras unos comentarios sobre inmigración en en la que dijo que los cárteles se habían infiltado en reservas. (AP Fto/Jack Dura, Archivo)

“¡Por seguridad del oyate, con efecto inmediato está usted vetada de las tierras de la tribu siux oglala!”, afirmó el presidente de la tribu, Frank Star Comes Out, en un comunicado del viernes a Noem. “Oyate” significa pueblo o nación.

Star Comes Out acusó a Noem de intentar utilizar el tema de la frontera para ayudar al expresidente de Estados Unidos Donald Trump en su campaña electoral y mejorar sus opciones de convertirse en su compañera de fórmula.

Star Comes Out también respondió a los comentarios de Noem, en un discurso a legisladores el miércoles, en los que dijo que una pandilla que se autodenominaba Ghost Dancers ("Danzantes de los Espíritus) estaba asesinando gente en la reserva de Pine Ridge y estaba afiliada a los cárteles que utilizan las reservas de Dakota del Sur para cruzar la frontera y distribuir drogas por la región centro norte de Estados Unidos.

Star Comes Out expresó su profunda indignación por su referencia y señaló que la danza de los espíritus es una de las “ceremonias más sagradas” de los siux oglala, y el término “se empleó con una falta de respeto descarada y es un insulto para nuestro oyate”.

La tribu, añadió, es una nación soberana y no pertenece al estado de Dakota del Sur.

Noem respondió el sábado en un comunicado y dijo que “es desafortunado que el presidente (Star) Comes Out decida meter la política en una conversación sobre los efectos del fracaso de nuestro gobierno federal a la hora de aplicar leyes federales en la frontera sur y en tierras tribales. Mi prioridad sigue siendo trabajar juntos para resolver esos problemas”.

“Como dije esta semana a legisladores indígenas estadounidenses esta semana, ‘yo no soy la que no da su brazo a torcer aquí. No pueden consolidar relaciones si no pasan tiempo juntos’”, añadió. “Sigo dispuesta a trabajar con cualquiera de las tribus indígenas estadounidenses para consolidar esas relaciones”.

Star Comes Out declaró en noviembre el estado de emergencia en la reserva de Pine Ridge debido al incremento del crimen. Un juez concluyó el año pasado que el gobierno federal está obligado por un tratado a respaldar a las fuerzas de seguridad de la reserva, pero rechazó pronunciarse sobre la cantidad de financiamiento que había pedido la tribu.

Noem ha desplegado guardias nacionales en la frontera mexicana en tres ocasiones, como han hecho otros gobernadores republicanos.

En 2021 fue criticada por aceptar una donación de un millón de dólares de un donante republicano por ayudar a cubrir un despliegue de dos meses de 48 efectivos en la zona.

