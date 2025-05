Una tortuga boba de 137 kilos golpeada por un bote consigue un escáner gigante, con sorpresa

En esta imagen proporcionada por Marisa Marulli, un equipo veterinario realiza un escáner a una tortuga marina llamada Pennywise en un centro equipo en Wellington, Florida, el miércoles 21 de mayo de 2025. (Marisa Marulli via AP) Marisa Marulli

Una tortuga boba llamada Pennywise nada en un acuario de rehabilitación en el Loggerhead Marinelife Center el viernes 23 de mayo de 2025, en Juno Beach, Florida. (AP Foto/Cody Jackson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.