Una noche de fiesta en la icónica Bourbon Street se convirtió en pesadilla

Los esposos Louis y Cathy Tenedorio, de Long Island, Nueva York, se abrazan junto a un monumento conmemorativo en Bourbon Street, en Nueva Orleans, el 4 de enero de 2025. Su hijo Matthew Tenedorio fue una de las víctimas del atropellamiento de varias personas en Año Nuevo. (AP Foto/Matthew Hinton) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.