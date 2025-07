Una mortal inundación en 1987 dejó marca en el mismo condado de Texas que enfrenta otro desastre

El campamento Heart O’ the Hills está ubicado en el río Guadalupe, donde continúa la búsqueda de más de 160 personas que se cree que aún están desaparecidas tras las inundaciones catastróficas durante el feriado por el Día de la Independencia el 4 de julio. Décadas antes, Manley dijo que había un sistema informal en marcha cuando el río comenzaba a subir: los campamentos río arriba llamaban para dar una advertencia y luego sacaban a los niños de sus literas y los llevaban a terrenos más altos.

“Esta agua, hizo algo diferente”, dijo Manley. “Jane conoce las inundaciones más que nadie. No hay manera de que hubiera estado sentada en su casa si hubiera pensado que esto era peligroso”.

Mientras los niños intentaban salir de los autobuses varados hacia un lugar seguro, una “pared de agua, estimada en hasta 800 metros (0,5 millas) de ancho, se precipitó sobre los campistas”, según un informe gubernamental. Dispersó a los niños. Un autobús con el nombre de Seagoville Road Baptist Church en el costado fue fotografiado estrellado contra árboles caídos, inclinado y parcialmente bajo el agua.

La cantidad de lluvia fue extraordinaria: cayeron 76 centímetros (30 pulgadas) en partes del Hill Country entre el 1 y el 3 de agosto.

Causó la muerte de 33 personas. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) dijo que la inundación que golpeó el Hill Country ocurrió temprano en la mañana, “el peor momento posible desde el punto de vista de la recopilación de datos, la difusión de advertencias y la reacción de la comunidad”.

Una gran parte del estado se inundó, matando al menos a 13 personas y causando vastos daños, especialmente a la agricultura. Mes tras mes de 1991 fue más húmedo de lo normal. Luego, más de la mitad del estado fue golpeado con más de 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia durante un periodo de seis días antes de Navidad. Eso causó inundaciones no sólo en la cuenca del Guadalupe, sino que creó lo que los funcionarios llamaron “una de las inundaciones más voluminosas registradas en la historia del estado de Texas”.

