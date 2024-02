Una donación hace gratuita una facultad de medicina de Nueva York y cambia la vida a sus alumnos

El campus de la Facultad de Medicina Albert Einstein, el martes 27 de febrero de 2024 en el Bronx, Nueva York. La escuela pasará a ofrecer matrículas gratuitas gracias a una donación de mil millones de dólares de la exprofesora Ruth Gottesman, viuda de un inversionista de Wall Street. (AP Foto/Mary Altaffer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved