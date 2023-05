Una bolsa que piaba reveló un caso de contrabando de aves en el aeropuerto de Miami

Una cría de amazonas frentirroja practica a aletear antes de aprender a volar en un recinto en en la Fundación de Conservación de Especies Raras en Loxahatchee, Florida, el viernes del 19 de mayo de 2023, casi dos meses después de que un contrabandista fuera detenido, según documentos judiciales, con 29 huevos de loro en el Aeropuerto Internacional de Miami a finales de marzo, cuando los pollos empezaron a salir del cascarón. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un par de amazonas frentirrojas. jóvenes investigan su entorno en la Fundación de Conservación de Especies Raras en Loxahatchee, Florida, el viernes del 19 de mayo de 2023, casi dos meses después de que un contrabandista fuera detenido, según documentos judiciales, con 29 huevos de loro en el Aeropuerto Internacional de Miami a finales de marzo, cuando los pollos empezaron a salir del cascarón. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Crías de amazonas nuquigualdas en una jaula en la Fundación de Conservación de Especies Raras ien Loxahatchee, Florida, el viernes del 19 de mayo de 2023, casi dos meses después de que un contrabandista fuera detenido, según documentos judiciales, con 29 huevos de loro en el Aeropuerto Internacional de Miami a finales de marzo, cuando los pollos empezaron a salir del cascarón. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Pollos de amazonas nuquigualdas traficados desde Centroamérica en su jaula en en la Fundación de Conservación de Especies Raras en Loxahatchee, Florida, el viernes del 19 de mayo de 2023, casi dos meses después de que un contrabandista fuera detenido, según documentos judiciales, con 29 huevos de loro en el Aeropuerto Internacional de Miami a finales de marzo, cuando los pollos empezaron a salir del cascarón. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un joven amazona nuquigualda muerde un celular utilizado para grabar un video dentro de un recinto en la Fundación de Conservación de Especies Raras en Loxahatchee, Florida, el viernes del 19 de mayo de 2023, casi dos meses después de que un contrabandista fuera detenido, según documentos judiciales, con 29 huevos de loro en el Aeropuerto Internacional de Miami a finales de marzo, cuando los pollos empezaron a salir del cascarón. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Paul Reillo, profesor de la Universidad Internacional de Florida y director de la Fundación de Conservación de Especies Raras en Loxahatchee, Florida, lleva un par de amazonas frentirrojas en Loxahatchee, Florida, el viernes 19 de mayo de 2023. Según documentos judiciales, un contrabandista fue detenido en marzo con 29 huevos de loro en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando los pollos empezaron a salir del cascarón. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Crías de amazonas nuquigualdas se ven en un recipiente de plástico en la Fundación de Conservación de Especies Raras en Loxahatchee, Florida, el viernes del 19 de mayo de 2023, casi dos meses después de que un contrabandista fuera detenido, según documentos judiciales, con 29 huevos de loro en el Aeropuerto Internacional de Miami a finales de marzo, cuando los pollos empezaron a salir del cascarón. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un amazonas frentirroja practica a asearse las plumas dentro de un recinto en la Fundación de Conservación de Especies Raras en Loxahatchee, Florida, el viernes del 19 de mayo de 2023, casi dos meses después de que un contrabandista fuera detenido, según documentos judiciales, con 29 huevos de loro en el Aeropuerto Internacional de Miami a finales de marzo, cuando los pollos empezaron a salir del cascarón. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Carolyn Page Smith, especialista en cuidado de animales en la Fundación de Conservación de Especies Raras atiende a amazonas frentirrojas y nuquigualdas en Loxahatchee, Florida, el viernes 19 de mayo de 2023. Según documentos judiciales, un contrabandista fue detenido en marzo con 29 huevos de loro en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando los pollos empezaron a salir del cascarón. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un par de amazonas frentirrojas investiga su entorno en la Fundación de Conservación de Especies Raras en Loxahatchee, Florida, el viernes del 19 de mayo de 2023, casi dos meses después de que un contrabandista fuera detenido, según documentos judiciales, con 29 huevos de loro en el Aeropuerto Internacional de Miami a finales de marzo, cuando los pollos empezaron a salir del cascarón. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Carolyn Page Smith, especialista de cuidado de animales en la Fundación de Conservación de Especies Raras, sostiene un ejemplar joven de amazonas nuquigualda en Loxahatchee, Florida, el viernes 19 de mayo de 2023. Según documentos judiciales, un contrabandista fue detenido en marzo con 29 huevos de loro en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando los pollos empezaron a salir del cascarón. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.