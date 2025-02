Un vistazo a los casos judiciales en torno al decreto de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento

El fiscal general de Washington, Nick Brown, sale de una conferencia de prensa después de que una jueza bloqueara temporalmente una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretende poner fin a la nacionalidad por nacimiento, en un caso presentado por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregon, el jueves 23 de enero de 2025, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.