Un vistazo a las protestas contra la guerra en Gaza que han surgido en campus universitarios de EEUU

“Tenemos nuestras demandas, ellos tienen las suyas”, declaró.

La representante federal Ilhan Omar, cuya hija fue una de las personas arrestadas en Columbia la semana pasada, visitó el campus el jueves y se reunió con manifestantes. “Estoy asombrada con su valentía”, dijo en una publicación en la red social X.

La Universidad del Sur de California ha cancelado su ceremonia de graduación en su escenario principal, ya que el campus se ha visto sacudido por las protestas. La universidad ya canceló un discurso de graduación de su mejor alumno, quien es propalestino, por motivos de seguridad. El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que más de 90 personas fueron arrestadas el miércoles por la noche durante una protesta en la universidad por presunta invasión de propiedad privada. Una persona fue detenida por presunta agresión con un arma letal.

Kelly Muniz, capitana de la policía de Los Ángeles, dijo a los reporteros que hubo un altercado, pero no entró en detalles. No hubo reportes de lesionados. La universidad publicó en la red social X el miércoles que había cerrado las instalaciones y que la policía arrestaría a quienes no se retiraran del lugar.

Horas antes, la policía retiró varias tiendas de campaña, y posteriormente se involucró en un forcejeo con los manifestantes antes de retirarse. En cierto momento, la policía de la universidad detuvo a un hombre y lo metió a un vehículo. Una multitud rodeó el coche y coreó: ”¡Suéltenlo!”, y después los agentes lo dejaron ir.

El campus de la Universidad de Texas lucía mucho más tranquilo el jueves, un día después que policías locales y estatales con equipo antimotines y agentes a caballo hicieron decenas de arrestos y obligaron a cientos de alumnos a salir del jardín principal de la institución.

El jueves, directivos de la universidad retiraron las barricadas del campus y permitieron que se llevara a cabo otra manifestación en la que participaron estudiantes y algunos maestros bajo la icónica torre del reloj de la institución en el campus central. El grupo también protestaba por los arrestos del miércoles.

Aunque el grupo gritaba consignas contra Israel y las autoridades del campus, la protesta fue mucho menos explosiva. No hubo actos de violencia mientras un pequeño grupo de policías del campus observaba desde la escalinata de la torre. La reunión se extendió unas dos horas.

Unos 50 alumnos de la Universidad George Washington colocaron el jueves un campamento de tiendas de campaña en el Jardín Universitario de la institución.

La protesta en la universidad en Washington, D.C. creció constantemente durante la mañana. Los manifestantes ondearon banderas palestinas, tocaron tambores y gritaban consignas. Más tarde, un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad Georgetown escenificaron su propia manifestación y marcharon hasta el campo de la Universidad George Washington para sumarse a los manifestantes allí.

A pesar de la fuerte presencia policial en las orillas del campamento, no hubo incidentes de gravedad. De acuerdo con reportes en redes sociales, un manifestante que ondeaba una bandera de Israel intentó atravesar por el centro de la protesta, pero fue alejada del lugar por la policía.

Los manifestantes exigen que la universidad se deslinde de todas sus relaciones con Israel y retire la suspensión que impuso a un destacado grupo estudiantil propalestino.

La universidad aplazó los exámenes finales en la facultad de derecho, en donde estaban programados a realizarse en un edificio adjunto al campamento.

La universidad dijo que las manifestaciones pacíficas estaban permitidas, no así la presencia de personas ajenas a la institución y los campamentos de toda la noche en las instalaciones de la institución. Añadió que los manifestantes debían retirar sus tiendas de campaña y dispersarse a más tardar a las 7 de la noche.

En un intento por evitar protestas, la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, cerró la mayoría de las puertas al famoso Harvard Yard antes de las clases del lunes y limitó el acceso exclusivamente a las personas con identificación escolar.

La universidad también colocó carteles en los que advertía no instalar tiendas de campaña o mesas dentro del campus sin autorización. Esto no impidió que los manifestantes instalaran un campamento con 14 carpas el miércoles, después de un mitin en contra de la suspensión del Comité Universitario de Solidaridad con Palestina de Harvard por parte de la universidad.

Estudiantes de la universidad del norte de California utilizaron muebles, tiendas de campaña, cadenas y bridas para bloquear los accesos a un edificio académico y administrativo el lunes. Los manifestantes corearon: "¡No les tenemos miedo!” antes de que agentes antimotines se abalanzaran sobre ellos en la entrada del edificio.

Directivos de la universidad cerraron el campus este fin de semana, e indicaron que las clases seguirían siendo a distancia. El martes informaron en un comunicado que los estudiantes habían ocupado un segundo edificio y que tres de ellos fueron detenidos. El miércoles las autoridades dijeron que algunas personas no identificadas que no son alumnos también se encontraban dentro de uno de los edificios ocupados.

El jueves, la universidad indicó que los manifestantes seguían ocupando los dos edificios del campus y que se elaboraban planes de contingencia, los cuales incluían la posibilidad de mantener las instalaciones cerradas después del domingo.

La policía de Boston dijo el jueves que 108 personas fueron arrestadas en un campamento en el Emerson College, e indicó que cuatro agentes sufrieron lesiones que no ponen en riesgo su vida.

El martes, unos 80 estudiantes y simpatizantes ocuparon un concurrido patio del campus ubicado en el centro de Boston. Las autoridades universitarias advirtieron el miércoles a los estudiantes que algunos de los manifestantes infringían las normas de la ciudad, entre ellas el bloquear el derecho de paso y los hidrantes, además de violar las leyes sobre el ruido.

La escuela dijo que el callejón donde algunos manifestantes han instalado carpas es propiedad de la ciudad, y la policía de Boston ha advertido que tomará acciones inminentes. La universidad dijo que la policía del campus puso a disposición servicios de escolta para estudiantes después de que directivos recibieron reportes creíbles de algunos manifestantes que participaban en “el acoso selectivo e intimidación de partidarios judíos de Israel”.

En la Universidad de Nueva York, un campamento montado por estudiantes se llenó de cientos de manifestantes hace unos días. El miércoles, la policía informó que 133 manifestantes fueron detenidos. Dijo que todos fueron puestos en libertad con órdenes de comparecer ante la corte por alteración del orden público.

La policía de Atlanta y policías estatales de Georgia desmantelaron un campamento en el cuadrángulo de la Universidad Emory el jueves por la mañana. Periodistas de The Associated Press contaron al menos 17 detenidos.

La policía universitaria había ordenado que se retiraran varias decenas de manifestantes que instalaron tiendas de campaña en el campus el jueves por la mañana, según Laura Diamond, vocera de Emory. En un correo dirigido a la AP, dijo que el grupo “invadió propiedad privada” al ingresar a la escuela.

“Estos individuos no son miembros de nuestra comunidad”, señaló Diamond. “Son activistas que intentan afectar a nuestra universidad mientras nuestros estudiantes concluyen sus clases y se preparan para los exámenes finales”.

Una larga fila de agentes rodeó el campamento, de unas 30 tiendas de campaña, mientras los manifestantes coreaban consignas en respaldo a los palestinos y en oposición a un centro de entrenamiento de seguridad pública que se construye en Atlanta. Ambos movimientos están muy relacionados en Atlanta, donde desde hace años ha habido movilización para impedir que dicho centro opere, con acciones como ataques a la propiedad y la muerte a manos de policías estatales de un manifestante que ocupaba el lugar.

La Universidad del Noroeste modificó su código de conducta estudiantil el jueves por la mañana para prohibir la instalación de tiendas de campaña en su campus en los suburbios de Chicago mientras estudiantes activistas instalaban un campamento.

Diversos grupos, entre ellos Jewish Voice for Peace (Voz Judía por la Paz) y Educators for Justice in Palestine Educadores por la Justicia en Palestina), dijeron que el campamento en el campus de Evanston era un “lugar seguro para aquellos que quieren mostrar su respaldo al pueblo palestino”. Los estudiantes quieren que la universidad se deslinde de Israel, entre otras cosas.

Decenas de personas participaron mientras el rector de la universidad, Michael Schill, emitió un correo electrónico en el que dijo que la universidad había añadido una “cláusula interina” a su código estudiantil para prohibir la instalación de tiendas de campaña, entre otras cosas, y advirtió que se tomarían medidas disciplinarias, como suspensiones, expulsiones y cargos penales.

“El objetivo de esta cláusula adicional es hallar un equilibrio entre el derecho a manifestarse pacíficamente y nuestro objetivo de proteger a nuestra comunidad, para evitar perturbaciones a la enseñanza y garantizar que las operaciones de la universidad puedan continuar sin interrupción”, declaró Schilling.

No se habían efectuado arrestos para el jueves por la tarde.

Las manifestaciones continuaron el jueves en Yale, aunque el número de estudiantes participantes ha disminuido visiblemente desde el lunes, cuando 48 personas, incluidos 44 alumnos, fueron arrestadas y acusadas de invadir propiedad privada tras acampar durante varios días en la Plaza Beinecke.

La gran mayoría de los arrestados fueron acusados de invasión de propiedad privada. Las clases en la escuela con sede en New Haven, Connecticut, están programadas a concluir el viernes, y los exámenes finales se llevarán a cabo del 2 al 8 de mayo.

Decenas de manifestantes colocaron tiendas de campaña y ocuparon un edificio el jueves en el Fashion Institute of Technology, parte del sistema público de la Universidad Estatal de Nueva York. Los inconformes se sentaron en el piso o deambularon, muchos de ellos con máscaras y kufiyas. Fuera del edificio, otros manifestantes sostenían pancartas y banderas palestinas. Se negaron a hablar con un reportero.

