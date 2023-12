Un pueblo de Colorado crea una red de apoyo contra el miedo y la soledad que enfrentan los migrantes

Una vela arde mientras la gente se reúne para una posada, una celebración navideña, el domingo 17 de diciembre de 2023 en Fort Morgan, Colorado. Los organizadores ofrecieron una posada, una tradición latinoamericana basada en la historia bíblica sobre como María y José buscaban cobijo antes del nacimiento de Jesús, como forma de que los migrantes en Colorado sintieran una sensación de unidad durante las fiestas. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press All Rights Reserved

Adolescentes participan en una Quinceañera sentados en una limusina tras posar para fotos en el puente Rainbow a las afueras de Fort Morgan, Colorado, el sábado 16 de diciembre de 2023. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press All Rights Reserved

Adolescentes que participan en una Quinceañera posan para fotos en el puente Rainbow a las afueras de Fort Morgan, Colorado, el sábado 16 de diciembre de 2023. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press All Rights Reserved

Gaby Meza Rodriguez, de 7 años, a la izquierda, reza con otros niños durante una sesión de la escuela dominical mientras sus padres asisten a un servicio religioso, el domingo 17 de diciembre de 2023 en Fort Morgan, Colorado. Los padres de Meza Rodriguez, que tienen cuatro hijos nacidos en Estados Unidos, incluida ella, están en un limbo legal mientras solicitan un permiso de residencia. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press All Rights Reserved

Gente firma una tarjeta de Navidad para el senador estadounidense John Hickenlooper, demócrata de Colorado, durante una celebración de posada el domingo 17 de diciembre de 2023, en Fort Morgan, Colorado. Grupos activistas organizaron una posada, una celebración mexicana del viaje descrito en la Biblia de José y María, en la que buscaban cobijo para que María diera a luz y eran rechazados hasta que se les ofreció un establo. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press All Rights Reserved

Niñas con trajes tradicionales del estado mexicano de Nuevo León actúan durante una celebración de posada, el domingo 17 de diciembre de 2023, en Fort Morgan, Colorado. Los organizadores ofrecieron una posada, una tradición latinoamericana basada en la historia bíblica sobre como María y José buscaban cobijo antes del nacimiento de Jesús, como forma de que los migrantes en Colorado sintieran una sensación de unidad durante las fiestas. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press All Rights Reserved

Una vista general muestra la localidad de Fort Morgan, Colorado, una pequeña localidad en las llanuras al este de Denver, el domingo 17 de diciembre de 2023 en Fort Morgan, Colorado. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press All Rights Reserved

Un cartel del programa navideño "Christmas with the Chosen: Holy Night" se ve ante un cine mientras miembros de un grupo de apoyo a migrantes cantan villancicos durante una posada, una celebración navideña, el domingo 17 de diciembre de 2023 en Fort Morgan, Colorado. Los organizadores ofrecieron una posada, una tradición latinoamericana basada en la historia bíblica sobre como María y José buscaban cobijo antes del nacimiento de Jesús, como forma de que los migrantes en Colorado sintieran una sensación de unidad durante las fiestas. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press All Rights Reserved

Guadalupe Rodriguez Pino, a la izquierda, canta con miembros de su congregación religiosa en un servicio religioso el domingo 17 de diciembre de 2023 en Fort Morgan, Colorado. Rodriguez y su esposo, que tienen cuatro hijos nacidos en Estados Unidos, están en el proceso de obtener permiso de residencia en Estados Unidos. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press All Rights Reserved

Amy Bautista Lopez, de 7 años, vestida con un traje tradicional del estado mexicano de Nuevo León, baila durante una posada, una celebración navideña, el domingo 17 de diciembre de 2023 en Fort Morgan, Colorado. Los organizadores ofrecieron una posada, una tradición latinoamericana basada en la historia bíblica sobre como María y José buscaban cobijo antes del nacimiento de Jesús, como forma de que los migrantes en Colorado sintieran una sensación de unidad durante las fiestas. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press All Rights Reserved

Guadalupe Rodriguez Pino, a la derecha, toma la mano de su esposo, Gerardo Meza Vargas, durante un servicio religioso el domingo 17 de diciembre de 2023 en Fort Morgan, Colorado. La pareja, que tiene cuatro hijos nacidos en Estados Unidos, está en proceso de solicitar permiso de residencia. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press All Rights Reserved

La organizadora comunitaria Francisca Gomez canta villancicos ante la base de una organización sin fines de lucro de una organización sin fines de lucro durante una celebración de posada, el domingo 17 de diciembre de 2023 en Fort Morgan, Colorado. Los organizadores ofrecieron una posada, una tradición latinoamericana basada en la historia bíblica sobre como María y José buscaban cobijo antes del nacimiento de Jesús, como forma de que los migrantes en Colorado sintieran una sensación de unidad durante las fiestas. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press All Rights Reserved