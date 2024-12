Un hombre condenado por cuádruple homicidio es ejecutado en Indiana, la primera ejecución en 15 años

Un guardia en una torre de vigilancia en la Prisión Estatal de Indiana, el martes 17 de diciembre de 2024 en Michigan City, Indiana, donde estaba programada la ejecución de Joseph Corcoran, de 49 años, condenado por la muerte de su hermano y otras tres personas en 1997, antes del amanecer del miércoles 18 de diciembre. (AP Foto/Erin Hooley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.