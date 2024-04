Un cuarto de siglo después, el trauma aún acompaña a los sobrevivientes de la masacre de Columbine

Missy Mendo, directora de alcance comunitario para The Rebels Project, organismo que ofrece apoyo a víctimas de masacres, en esta imagen del viernes 12 de abril de 2024, en Denver. El trauma aún acompaña a los sobrevivientes de la masacre en la secundaria Columbine en un momento en que está cerca el 25to aniversario. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.