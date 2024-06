Un cosmonauta ruso se convierte en la primera persona que pasa 1.000 días en el espacio

ARCHIVO - El cosmonauta ruso Oleg Kononenko, tripulante de la siguiente misión de la Estación Espacial Internacional, asiste a una conferencia de prensa en el Cosmódromo de Baikonur, arrendado por Rusia en Kazajistán, el 21 de julio de 2015. El cosmonauta ruso de 59 años se convirtió el miércoles 5 de junio de 2024 en la primera persona que pasaba 1.000 días en el espacio, según indicó la agencia espacial rusa Roscosmos. (AP Foto/Pavel Golovkin, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.