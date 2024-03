Ucranianos que viven bajo la ocupación rusa son obligados a votar por Putin

Una pareja camina frente a una valla publicitaria que promueve la próxima elección presidencial con la frase en ruso: "Tu voto es importante", en una calle de Luhansk, capital de la región de Luhansk, controlada por Rusia, en el este de Ucrania, el jueves 14 de marzo de 2024. (AP Foto) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved