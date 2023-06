¿Ucrania inició su contraofensiva o sólo puso a prueba a las defensas rusas?

Ucrania difundió un video el fin de semana en el que muestra a varios de sus soldados completamente equipados para combatir y colocándose un dedo sobre los labios. Posteriormente en la pantalla aparece la frase: “Los planes aman el silencio. No habrá un anuncio de inicio”, seguida de aviones de combate en pleno vuelo.

Los ataques ucranianos y las incursiones transfronterizas asolaron varias aldeas y poblados cerca de la frontera y obligaron a evacuar a miles de residentes, lo que molestó a los rusos partidarios de la guerra, que criticaron al Kremlin por no responder de manera contundente.

Además, el 30 de mayo se lanzó un inusual ataque con drones contra Moscú, el cual causó apenas daños menores pero expuso las evidentes fallas en las defensas antiaéreas de la capital y su vulnerabilidad.

Analistas militares dicen que los ataques forman parte de “operaciones de preparación”, una serie de medidas con las que se pretende poner a prueba a las defensas rusas, obligar a Moscú a dispersar sus fuerzas y desviar la atención de las zonas en las que Ucrania podría concentrar su contraofensiva.

Por su parte, las fuerzas armadas rusas han intensificado sus ataques en el interior de Ucrania, lanzando oleadas de misiles y drones prácticamente a diario contra instalaciones militares de alta importancia.

Rusia declaró que destruyó los sistemas Patriot antimisiles de fabricación estadounidense en Kiev, atacó con éxito las instalaciones de inteligencia militar —también ubicadas dentro de la capital ucraniana_, e impactó bases aéreas y depósitos de armas en distintas regiones. Dichas afirmaciones no pudieron verificarse de forma independiente. Las autoridades ucranianas reconocieron algunos de los ataques, pero no han revelado detalles sobre los daños que han sufrido.

Según los blogueros militares rusos, forman parte de las labores de Moscú por frustrar la contraofensiva al debilitar las defensas antiaéreas de Ucrania y destruir los sistemas de armas y municiones proporcionados por Occidente para llevar a cabo la campaña.

En Washington, un funcionario estadounidense —el cual habló a condición de guardar el anonimato a fin de poder declarar sobre temas delicados— dijo: “No tenemos motivos para creer que ninguna de las acciones que Rusia ha llevado a cabo haya tenido un efecto perjudicial en las operaciones que Ucrania planea o está llevando a cabo”.

______

GUERRA HÍBRIDA

Ambas partes han intentado engañar y debilitar a la otra mediante propaganda y desinformación.

Ucrania hackeó algunas transmisiones televisivas en Crimea el domingo para transmitir un amenazante comunicado militar ucraniano sobre la contraofensiva.

En una medida sin precedentes con el fin de socavar el estado de ánimo, el lunes se hackearon transmisiones en varias regiones de Rusia para transmitir un discurso falso del presidente Vladímir Putin, en el que se escucha una voz similar a la del mandatario que declara una ley marcial, un reclutamiento militar a nivel nacional y la evacuación masiva de tres regiones fronterizas.

En tanto, Kiev acusó a Moscú de una guerra híbrida. Asegura que las afirmaciones rusas de un intento ucraniano a gran escala para penetrar las defensas de Rusia formaban parte de “operaciones psicológicas y de información” con el objetivo de “desmoralizar a los ucranianos y engañar a la comunidad”.

El asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak se mofó de las afirmaciones rusas, diciendo que son una “realidad virtual”, y declaró de forma sarcástica: “Moscú ya está involucrado activamente en repeler... una ofensiva global que aún no existe”.

______

EL ATAQUE PRINCIPAL

Analistas militares señalan que Ucrania ha tratado de ocultar sus intenciones al lanzar múltiples ataques en varios sectores del frente de batalla para obligar a Rusia a dispersar sus recursos y distraer la atención del lugar en el que se llevaría a cabo el ataque principal.

“Los ataques en las regiones de Zaporiyia y Donetsk, lo sucedido en la región rusa de Belgorod, y los ataques cada vez más frecuentes contra depósitos militares rusos en la retaguardia forman parte de los preparativos de la contraofensiva ucraniana”, dijo el analista militar ucraniano Roman Svitan. “Kiev busca los puntos débiles de Rusia y está tratando de expandir el frente lo más que pueda”.

Muchos expertos militares anticipan que Ucrania intente penetrar las defensas rusas hacia la costa del Mar de Azov para tratar de romper el corredor terrestre hacia Crimea que estableció Moscú después de capturar el estratégico puerto de Mariúpol en mayo de 2022.

Funcionarios rusos y blogueros militares insinuaron que los ataques más recientes en la parte sur de la región de Donetsk y la región vecina de Zaporiyia, que comenzaron el domingo, podrían formar parte de esa gran ofensiva.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que Ucrania envió el domingo a varios batallones para tratar de penetrar las posiciones defensivas rusas, los cuales fueron obligados a retroceder después de sufrir bajas significativas.

Algunos blogueros militares rusos ofrecieron un panorama menos optimista, diciendo que las fuerzas ucranianas lograron algunos avances el domingo y estaban destinando más recursos para aprovechar ese éxito. Algunos indicaron que por primera vez se vio un número significativo de tanques Leopard, de fabricación alemana, en la zona.

______

MISIONES Y DESAFÍOS

Ya sea que los combates más recientes signifiquen o no el inicio de la contraofensiva ucraniana, muchos expertos recomendaron no generar expectativas de avances significativos que pudiesen ponerle un fin rápido a la guerra.

“Necesitamos entender que lo que estamos llamando la contraofensiva ucraniana no es como un partido de fútbol”, dijo el general Richard Barrons, excomandante del Mando Conjunto de las Fuerzas de Gran Bretaña. “¿Saben? No se va a terminar en 90 minutos con un medio tiempo y en una fecha determinada. Esto se ha preparado durante al menos nueve meses en el sentido de que han tenido que recabar armas y municiones de la OTAN. Pienso que no es suficiente hasta el momento”.

Barrons, quien es copresidente del grupo consultor Universal Defence & Security Solutions, destacó que Rusia ha reforzado a sus fuerzas, ha reabastecido algunas de sus reservas de municiones, y ha establecido líneas de defensa complejas.

“Rusia ha tenido tiempo para conformar una defensa ejemplar”, dijo, con tres líneas de trincheras y posiciones sostenidas que les permiten a los tanques avanzar para dispararles a los atacantes.

“Habrán ensayado el plan de fuego de artillería en respaldo a la defensa de esas líneas, y habrán ensayado los cruciales contraataques rápidos, los cuales son tan importantes cuando intentas restaurar una línea que está bajo ataque”, añadió Barrons.

Pronosticó que Ucrania intentará concentrar sus nueve brigadas recién formadas, las cuales se encuentran equipadas con armas occidentales, para penetrar las defensas rusas en apenas uno, dos o tres lugares, intentando concentrar a sus fuerzas para tener una superioridad numérica significativa “con el objetivo de abrirse paso y luego aprovechar y mantener el terreno que han ganado”.

La ofensiva “será, en términos de extensión por tierra, un frente bastante estrecho”, puntualizó.

“Me sorprendería si abarca más de 32 kilómetros (20 millas), para ser sinceros”, añadió. “El éxito en el campo de batalla tiene que ser suficiente para proyectar esperanza y perspectiva de vincular apoyo estratégico adicional”.

Enfatizó que el ejército ruso ha aprendido de sus traspiés del otoño pasado, cuando se retiró de grandes extensiones de las regiones de Járkiv y Jersón ante el peso de una contraofensiva ucraniana, e hizo notar que en esta ocasión podría resultarle más difícil a Ucrania obligar a los rusos a replegarse.

“Lo más importante de esta ofensiva es que, sin importar cuándo suceda o qué tan exitosa sea, simplemente no es posible expulsar a todos los rusos de Ucrania a menos que los rusos decidan rendirse e irse”, comentó Barrons. “Y no van a hacer eso”.

Occidente debe movilizar sus industrias militares para acelerar el apoyo a Ucrania y permitirle ganar, indicó.

“La clave de esta contraofensiva es mostrar éxito suficiente en el campo de batalla para demostrarle a Occidente que lo único correcto y razonable es continuar con la movilización industrial”, señaló Barrons, quien calculó que Europa debe invertir unos 100.000 millones de euros (107.000 millones de dólares) al año durante los próximos tres años.

___

Los periodistas de The Associated Press Danica Kirka, en Londres; Yuras Karmanau, en Tallin, Estonia; y Tara Copp, en Washington, contribuyeron a este despacho.

FUENTE: Associated Press