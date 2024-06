Ucrania ataca instalaciones petroleras rusas mientras Zelenskyy viaja a actos del Día D en Francia

En esta imagen proporcionada por el servicio de prensa de 24ta brigada mecanizada, soldados ucranianos se preparan para disparar morteros de 120 milímetros hacia posiciones ursas en el frente, en un lugar no revelado de la región de Donetsk, Ucrania, el lunes 4 de junio de 2024. (Oleg Petrasiuk/24ta brigada mecanizada de Ucrania via AP) Press service of 24 Mechanised brigade via AP