Trump presiona a aspirantes para encabezar el Senado a que aprueben de inmediato a su gabinete

El Senado no ha permitido que los presidentes hagan nombramientos en receso desde 2014, cuando una decisión de la Corte Suprema limitó las facultades de un mandatario para hacer este tipo de designaciones. Desde entonces, el Senado ha mantenido breves sesiones “pro-forma” cuando no sesiona por más de 10 días para que un presidente no pueda aprovechar la ausencia y comience a designar cargos que no han sido confirmados.