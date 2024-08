Trump intenta vincular a Harris con caótica retirada de Afganistán en aniversario de ataque

Marlon Bateman, izquierda, el sargento de la Armada Tyler Vargas, segundo de izquierda a derecha, la cabo de la Armada Kelsee Lainhart, centro, y el candidato republicano a la presidencia Donald Trump colocan una corona de flores en la Tumba del Soldado Desconocido en honor a los 13 miembros del servicio estadounidense asesinados, en Abbey Gate, en el Cementerio Nacional de Arlington, el lunes 26 de agosto de 2024, en Arlington, Virginia. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.