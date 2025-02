Trump forma su gobierno con multimillonarios tras campaña presidencial enfocada en la clase obrera

las personas elegidas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para formar parte de su gobierno, junto con otros nominados y designados, posan para una foto en la National Gallery of Art en Washington, el sábado 18 de enero de 2025. En la primera fila desde la izquierda, Elise Stefanik, John Ratcliffe, Lori Chavez-DeRemer, Howard Lutnick, Pete Hegseth, Doug Burgum, Brooke L. Rollins, Marco Rubio y Robert F. Kennedy Jr.; segunda fila desde la izquierda, Scott Turner, Tulsi Gabbard, Sean Duffy, Linda McMahon, Lee Zeldin, Kristi Noem, Chris Wright, Doug Collins, Kelly Loeffler y Scott Bessent; y tercera fila desde la izquierda, Stephen Miran, Jamieson Greer, Kevin Hassett, Kash Patel y Russell Vought. (AP Foto/Mark Schiefelbein) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.