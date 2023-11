Trump espera eclipsar a Haley en Carolina del Sur, estado del que fue gobernadora

ARCHIVO - El expresidente Donald Trump habla en un acto en Summerville, Carolina del Sur, 25 de setiembre de 2023. Trump planea aprovechar una rivalidad del fútbol americano universitario este fin de semana para darse un baño de multitud en Carolina del Sur, donde espera eclipsar a Nikki Haley, su rival por la candidatura presidencial republicana, en el estado donde ella es local. (AP Foto/Artie Walker Jr., File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved