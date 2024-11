Trump elige al exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, como embajador en Israel

El candidato presidencial republicano y expresidente, Donald Trump, habla con el exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, en una mesa redonda en el Drexelbrook Catering & Event Center, el martes 29 de octubre de 2024, en Drexel Hill, Pensilvania. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.