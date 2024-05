Trump acepta debate entre candidatos a vicepresidencia pero en Fox News, Harris ya aceptó en CBS

El expresidente de EEUU Donald Trump, acompañado por Melania Trump y el padre de ésta, Viktor Knavs, asisten a una ceremonia de graduación de su hijo Barron en la Academia Oxbridge el viernes 17 de mayo de 2024 en West Palm Beach, Floridaa. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved