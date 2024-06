Tres policías resultan heridos al acudir a casa del norte de Illinois

El jefe de policía del condado Ogle, Brian VanVickle, dijo que los agentes respondían a un reporte de que alguien dentro de la vivienda en la comunidad de Lost Lake, cerca de Dixon, amenazaba con quitarse la vida o matar a otras personas. Declaró que el sospechoso también fue baleado. No dio más información sobre él, incluido su nombre, edad o lugar de residencia.

Un portavoz del hospital Katherine Shaw Bethea de Dixon dijo que tres personas fueron trasladadas a la sala de emergencias, dos de las cuales fueron atendidas y dadas de alta. El portavoz no dio a conocer el estado de salud de la tercera persona.

La Policía Estatal de Illinois estará a cargo de la investigación del tiroteo, añadió VanVickle. La agencia no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press para solicitarle sus comentarios.