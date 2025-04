Tres personas mueren por incendio en una residencia de Queens, Nueva York

Funcionarios también señalaron que se encontraron extensiones eléctricas en distintos puntos de la residencia de dos plantas. Las extensiones pueden sobrecalentarse, en particular cuando hay sobrecargas o se usan indebidamente, lo que puede provocar incendios, según Electrical Safety Foundation International. El departamento de bomberos aún determina el origen del incendio.

En la residencia vivían entre 10 y 15 personas, incluyendo el casero, señaló Adham Ammar, un residente del segundo piso, al programa Eyewitness News de ABC7. Ammar no se encontraba en la vivienda al momento del incendio.

“Parte de esto se debe a la negligencia del casero”, subrayó. The Associated Press no pudo ponerse en contacto con el casero.

Tres bomberos sufrieron heridas menores.

FUENTE: Associated Press