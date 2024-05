Tres muertos por tormentas en EEUU, varios tornados golpean el sureste del país

Una casa rodante dañada por una tormenta se ve en la calle en el estacionamiento de casas rodantes Pavilion Estates, al este de Kalamazoo, Michigan, el miércoles 8 de mayo de 2024. Un tornado recorrió la zona la noche del 7 de mayo. (Neil Blake/The Grand Rapids Press via AP)

Había viviendas dañadas y varios heridos, indicó Lynn Thompson, director asistente del 911 del condado Maury. Thompson dijo a The Associated Press que no podía dar más detalles. “Estamos sobrepasados ahora mismo”, dijo.