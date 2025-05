Tren atropella a familia en puente ferroviario de Ohio, matando a 3 que estaban de excursión

En esta imagen tomada de un video, un tren se ve parado en las vías tras golpear a varios peatones el domingo 18 de mayo de 2025 en Fremont, Ohio. (WTVG/13 Action News via AP)

No está claro si el tren golpeó a las cuatro o si algunas saltaron o fueron lanzadas al río a fin de evitar el impacto de la locomotora, dijo Sanchez.

El puente ferroviario no está destinado para el tránsito de peatones y estaba marcado con señales de no cruzarlo, dijo el alcalde. Agregó que no creía que la familia estuviera pescando desde el puente en el momento en que el tren se acercó.