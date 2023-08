Tras una florida primavera en California, equipos reúnen semillas para preservar especies amenazadas

Madena Asbell, directora de programas de conservación de plantas en el Mojave Desert Land Trust, recoge semillas para preservar plantas de desierto tras las lluvias históricas del invierno, el miércoles 12 de junio de 2023, en el desierto de Mojave, cerca de Joshua Tree, California. El voluntario y residente de la zona Thomas Rottman se ve detrás de Asbell. Años de sequía habían impedido reunir semillas los años anteriores. El objetivo es reforzar un banco de semillas, una de las muchas iniciativas en Estados Unidos dirigidas a preservar plantas para proyectos de restauración. (AP Foto/Damian Dovarganes) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Semillas de arbusto de scutellaria mexicana en ramas con flores tras las lluvias históricas del invierno, el miércoles 12 de junio de 2023 en el desierto del Mojave cerca de Joshua Tree, California. Tras unas enormes precipitaciones en invierno, esta primavera brotaron en California flores que no se habían visto en años, lo que creaba coloridos paisajes pero también una oportunidad para conservacionistas que reúnen semillas de desierto como política de seguro ante un futuro más caluroso y seco. (AP Foto/Damian Dovarganes) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una cápsula de semillas se ve el miércoles 12 de junio de 2023 en el desierto de Mojave, cerca de Joshua Tree, California, el 12 de junio de 2023. Tras unas enormes precipitaciones en invierno, esta primavera brotaron en California flores que no se habían visto en años, lo que creaba coloridos paisajes pero también una oportunidad para conservacionistas que reúnen semillas de desierto como política de seguro ante un futuro más caluroso y seco. (AP Foto/Damian Dovarganes) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una serpiente de cascabel descansa del calor a la sombra de un árbol de Josué, el miércoles 12 de junio de 2023 en el desierto de Mojave, cerca de Joshua Tree, California, EE.UU. (AP Foto/Damian Dovarganes) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una variedad de semillas reunidas para clasificar y procesar en el Banco de Semillas Desierto de Mojave, el miércoles 12 de junio de 2023, en el desierto de Mojave, cerca de Joshua Tree, California. Las semillas se colocan en bolsas de papel o cubos, se traen de vuelta y se limpian a mano o con un dispositivo que sopla aire y retira cascarillas para poder almacenar miles de semillas en botes cuidadosamente etiquetados en refrigeradores. (AP Foto/Damian Dovarganes) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Madena Asbell, directora de programas de conservación de plantas en el Mojave Desert Land Trust, separa semillas en el Banco de Semillas del Desierto de Mojave, el miércoles 12 de junio de 2023 en el desierto de Mojave, cerca de Joshua Tree, California. (AP Foto/Damian Dovarganes) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved