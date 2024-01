Tras décadas, San Francisco instala por fin redes para impedir suicidios en el puente Golden Gate

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Vista de una red de disuasión de suicidios en construcción en el puente Golden Gate de San Francisco, miércoles 6 de diciembre de 2023. (AP Foto/Eric Risberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

“Si la red hubiera estado allí, me habría detenido la policía y habría recibido la ayuda que necesitaba inmediatamente, y nunca me habría roto la espalda, ni me habría destrozado tres vértebras, ni me habría encontrado en el camino en el que me encontraba”, declaró Hines, ahora promotor de la prevención del suicidio. “Estoy muy agradecido de que un pequeño grupo de personas con ideas afines nunca se rindiera ante algo tan importante”.